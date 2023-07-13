الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

تعاملات البورصة المصرية
تعاملات البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

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البورصة تخسر 3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 17174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 20859 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 7199 نقطة.

 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 5043 نقطة.

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البورصة تربح 13.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

 

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