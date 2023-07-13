ضبط 291 قضية مخدرات و137 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من شن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 291 قضية مخدرات، و137 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 84475 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم ضبط 291 قضية مواد مخدرة بإجمالى 318 متهمًا ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 109,715 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 33,600 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 17,984كيلو جرام، كمية من مخدرالهيدرو وزنت 14,160كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,682 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1,475 كيلو جرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,170كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 750جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 340 جراما، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 15 جراما، و1526 قرص مخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع .

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