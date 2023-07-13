معلقين مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك

ترصد لكم بوابة الوفد معلقين مباراة القمة 126 المرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك اليوم في إطار مواجهات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر المباراة وعينه على الفوز في ظل الحالة المعنوية الجيدة التي يتمتع بها اللاعبين، بعد حسم لقب الدوري قبل 4 جولات من نهايته.

على الجانب الأخر يخوض الزمالك مواجهة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، لإرضاء الجماهير بعد ضياع لقب الدوري، حيث تعد مواجهة القمة بمثابة "بطولة" للفريق الفائز نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

معلقين مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة :

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين بصوت المعلقين مدحت شلبي وحاتم بطيشة، وعبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.