السيسي يوجه رسالة عاجلة للشعب السوداني (شاهد)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب السوداني الشقيق قائلا: "مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطلعها تدمي كل قلوب المصريين.. نشعر بمعاناة الأشقاء في السودان.. ونتألم وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت".

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس: “من هذا المنطلق أؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصلحة العليا، والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة السودان بعيدا عن التداخلات الخارجية التي تسعي لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار السودان وأمنه بل والمنطقة”.

وتابع: “أشدد على أن مصر لن تدخر جهدًا فى المساعدة لاستعادة الاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف”.

وواصل قائلًا: "أكرر شكري للقادة المشاركين على تلبية الدعوة التي نأمل في مساعدة جار عزيز ودعم شعب شقيق في تجاوز المحنة الحالية في أسرع وقت.. شكرا جزيلا لكم".