ضبط 60 طن مستلزمات معالجة المياه وإنتاج المنظفات بالشرقية

داخل مخزن للكيماويات..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الادارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :-

تحرير محضر رقم (١٢٢٢١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مسئول عن مخزن الشركة الشرقية للكيماويات بالمنطقه الصناعية - انشاص الرمل لإدارة نشاط بدون ترخيص وضبط { ٦٠ } طن مستلزمات إنتاج ومواد خام المستخدمه في معالجة المياه والمنظفات، ومستلزمات انتاج بدون فواتير ،،مجهوله المصدر،، وإدارة مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تحرير محضر رقم (١٠٦٧٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية اولاد مهنا لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

تحرير محضر رقم (١٠٦٧١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل منظفات بناحية كفر ابراهيم لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

تحرير محضر رقم (١٠٦٧٢) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحيه كفر ابراهيم لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضة.

تحرير محضر رقم (١٠٦٧٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه كفر ابراهيم لعدم وجود شهاده صحية سارية.