موعد مباراة ارسنال ونورنبج الودية اليوم

يحل فريق ارسنال الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ضيفًا على نظيره نورنبج الألماني مساء اليوم الخميس في مباراة ودية تجمع بين الفريقين على ملعب ماكس مورلوك، في إطار استعدادات الموسم الكروي الجديد.

ويأمل أرسنال في بدء الموسم الكروي الجديد بقوة بعدما خسر لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، واستطاع مانشستر سيتي تقليص الفارق بينهم والتتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وعزز أرسنال صفوفه بضم اللاعب ديكلان رايس وكاي هافيرتز، وقد شارك محمد النني في أولى تدريبات الفريق في المعسكر بألمانيا، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به وتسببت في غيابه لفترة طويلة حتى نهاية الموسم الماضي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة ..

تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل على القنوات السعودية الرياضية SSC SPORT 1 HD، SSC SPORT 5HD.

ويذكر أن الجانرز استطاع العودة إلى منافسات دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد إنهاء الدوري الإنجليزي في مركز الوصيف.