إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة نقل جنوب البحر الحمر

أصيب صباح اليوم الخميس 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم - إدفو جنوب محافظة البحر الأحمر.

كان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل بالكيلو 5 طريق مرسى علم - إدفو مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم إثنان إصابتهم خطيرة

وعلى الفور انتقلت سارات الإسعاف الى موقع الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى اليوم الواحد بمرسى علم لتلقى العلاج

وتم إخطار النيابة العامة لإجراء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث

هذا وقد أسفر الحادث عن إصابة كلا حمادة صدقى عبدالباقي 35 سنة "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم" وأحمد حسن عبدالمجيد 35 سنة "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم" و ياسر عبدالناصر عبدالحليم 37 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيسر" وأحمد سيد بكر 34 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" و بدر عنتر عبدالمجيد 37 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"و حسن محمد عوض 36 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"و طارق مصطفى محمد 21 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".