وزير الإسكان يتفقد أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالقاهرة الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير شارع جمال عبدالناصر بمدينة القاهرة الجديدة، الفاصل بين منطقتي أرابيلا والدبلوماسيين، حيث جار تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة.

ويرافق وزير الإسكان فى الجولة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة



وتجول الجزار، ومرافقوه، بشارع جمال عبدالناصر، لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها، واستمع لشرح من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن الموقف التنفيذي للأعمال، والذى أوضح، أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ أول ممشى رياضي، وتراك للدراجات بالمدينة بطول 3 كم في اتجاهين، وبعرض 7 أمتار، ومزود بمظلات حديثة "برجولات" يتم تنفيذها باستخدام مواد مستدامة، سهلة الفك والتركيب، لتتحمل العوامل الجوية، إضافة إلى زراعة أشجار من نوع "البونسيانا" على طول الممشى لحماية مرتاديه من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس، وتم مد شبكة إنارة لكامل الممشى.

كان قد استهل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد 5328 وحدة سكنية، جار تنفيذها، بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالتجمع الثالث، بمدينة القاهرة الجديدة.

