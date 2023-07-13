قمحة: تعامل مصر مع الأزمة السودانية كان تحت شعار الإنسانية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ تعامل مصر مع الأزمة السودانية تحت شعار الإنسانية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية عقدت مؤتمرا خاصا بالدعم الإنساني للشعب السوداني في يونيو الماضي.

اقرأ أيضًا.. عربية النواب: قمة قادة دول جوار السودان بارقة أمل لإنهاء الصراع السوداني



الدولة المصرية لا تهتم بمصالح مواطنيها فقط

وأضاف “قمحة” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية لا تهتم بمصالح مواطنيها فقط، وساهمت كثيرا في إخراج العديد من المواطنين الأجانب الذين كانوا متواجدين في السودان تحت مظلة مصرية.

مصر دعمت كل الجهود الإقليمية والدولية

ونوه إلى أن الدولة المصرية دعمت كل الجهود الإقليمية والدولية بغرض تسوية هذا الصراع، مثل جهود السعودية والولايات المتحدة، وجهود الاتحاد الأفريقي، ولكن في النهاية، تحتفظ مصر بميزة، أن الدولة كانت حريصة على توصيل رؤيتها لحل هذه الأزمة لكل الأطراف.

وتابع: "أمس انطلق المؤتمر التحضيري لمقة دول جوار السودان، وكان على مستوى رفيع حيث شارك به قيادات مسؤولة، وهذا الأمر يدفعنا إلى التفاؤل لأن الأطراف الدولية تثمن كثيرا الدور المصري في هذا النوع من القضايا مثل القضية الفلسطينية والقضية الليبية والصراع في السودان والملف السوري".