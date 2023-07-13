ناجي قمحة: الدولة المصرية الحاضن الأمين لكل الشعوب (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ الارتباط المصري بالأزمة السودانية ليس ارتباطًا "مصلحيًا" أو رغبة في السيطرة، لكنه يعبر عن علاقة وادي النيل، وهي العلاقة التي يتفهمها أطراف كثر، حيث تفرض على الدولة المصرية أدوارا مختلفة في التعاطي مع هذه الأزمة.

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الدولة المصرية هي الحاضن الأمين لكل الشعوب

وأضاف “قمحة” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية هي الحاضن الأمين لكل الشعوب التي تلجأ إليها، حيث استقبلت مواطنين من سوريا واليمن وليبيا والسودان مؤخرا، ونتعامل معهم على أنهم ضيوف وليسوا لاجئين.

العدالة التي تقتضي تدخل الأطراف الدولية

وتابع أن رؤية مصر في هذه القضية تقوم على المبادئ الإنسانية في السياسة الخارجية المصرية والرؤية الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجمل أوضاع المنطقة وضرورة التعاطي معها في إطار من العدالة التي تقتضي تدخل الأطراف الدولية من أجل وقف هذه الصراعات وليس تأجيجها.