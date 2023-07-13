الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعًا في قيم الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية وسنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ويساعد على ارتفاع قيم الحرارة على سطح الأرض بامتداد منخفض الهند الموسمي ومعه كتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسطة وستكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

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ارتفاع نسبة الرطوبة

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: "هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة أيضا وهو ما يساعد على الإحساس بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام".

الطقس سيتحول من الحار الرطب إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء

وتابعت: "العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية نهارًا، مقابل 43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد، ودرجة الحرارة التي سنشعر بها سوف تكون أعلى من القيم المعلنة بـ2 درجة إلى 3 درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة كما أن تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر قد يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لذلك، فإن الطقس سيتحول من الحار الرطب إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء".

