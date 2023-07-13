الحالة المرورية في القاهرة ووسط البلد (شاهد)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس 13 يوليو 2013، حيث يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات المرورية، وتنتظم الحركة في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري، وتحديدا في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم ومتجه إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي.

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كثافات مرورية متقطعة بالكورنيش



وذكر التقرير أن الكورنيش، به كثافات مرورية متقطعة من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية، وبالنسبة لكوبري اكتوبر المتجه إلى العباسية، فإننا سنجد هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة.

ساعات الذروة الصباحية



وأشار التقرير إلى أن المتجه إلى العباسية فإن هناك كثافات بسيطة تبدأ تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، نفس الأمر المتجه لمحور النصر ومدينة النصر وصولا للمنصة، فقد ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع دخول الموظفين، وفي نفق الملك الصالح فإن هناك كثافات مرورية نسبية.

