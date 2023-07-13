عاجل
السيسي يطرح حلول الأزمة السودانية (شاهد) السيسي يوجه رسالة عاجلة للشعب السوداني (شاهد)
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الإيراني يتهم الغرب بالترويج للمثلية الجنسية

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

انتقد  إبراهيم الرئيسي رئيس دولة إيران، عقب جولاته لإفريقيا منها أوغندا، الدول الغربية الداعمة والمروجة للمثلية الجنسية.

 

ثقافات مشتركة بين أوغندا وإيران

قال الرئيسي، خلال لقاءه مع الرئيس الأوغندى،  إن تشكيل ثقافة واستغلال امكانياتها هو نقاط مشتركة بين إيران وأوغندا.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن  نولي اهتماما كبيرا لمسألة تكوين الأسرة ونعتقد أنها مبدأ أساسي، مشيرًا إلي أن   الغرب اليوم، يحاول  الترويج لفكرة الشذوذ الجنسي وبالطبع بالمثلية الجنسية يحاولون إنهاء جيل من البشر وفي نفس الوقت يتصرفون ضد موروث وطبيعة البشر أعتقد أن هذه القضية .

واوضح أن العالم يشهد هجمات مترتبة من قبل الغرب، ضد  تأسيس العائلات وضد ثقافة الأمم هي مجال آخر من مجالات التعاون لإيران وأوغندا.

أقرت أوغندا مؤخرًا تشريعات مناهضة للمثليين إلى إدانة دولية واسعة النطاق.

وقعت كينيا وإيران، اليوم الأربعاء، 5 اتفاقيات تعاون في مجالات الاتصال والمعلومات والثروة السمكية، والصحة وتربية الحيوانات والاستثمار.

 

txt

رئيس الوزراء العراقي يكشف عن اتفاق مع إيران لإنهاء أزمة الكهرباء

txt

إيران تتجول في 3 دول إفريقية بعد غياب 11 عامًا

مواد متعلقة

كينيا وإيران يوقعان 5 أتفاقيات

إيران تتجول في 3 دول إفريقية بعد غياب 11 عامًا

إيران تكشف علاقة حارق كتاب الله في السويد بالموساد الإسرائيلي

الجزائر ترحب بتعزيز العلاقات مع إيران.. إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مركز للشرطة في إيران

إيران تصبح رسميًا عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون

الجريدة الورقية