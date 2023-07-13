الرئيس الإيراني يتهم الغرب بالترويج للمثلية الجنسية

انتقد إبراهيم الرئيسي رئيس دولة إيران، عقب جولاته لإفريقيا منها أوغندا، الدول الغربية الداعمة والمروجة للمثلية الجنسية.

ثقافات مشتركة بين أوغندا وإيران

قال الرئيسي، خلال لقاءه مع الرئيس الأوغندى، إن تشكيل ثقافة واستغلال امكانياتها هو نقاط مشتركة بين إيران وأوغندا.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن نولي اهتماما كبيرا لمسألة تكوين الأسرة ونعتقد أنها مبدأ أساسي، مشيرًا إلي أن الغرب اليوم، يحاول الترويج لفكرة الشذوذ الجنسي وبالطبع بالمثلية الجنسية يحاولون إنهاء جيل من البشر وفي نفس الوقت يتصرفون ضد موروث وطبيعة البشر أعتقد أن هذه القضية .

واوضح أن العالم يشهد هجمات مترتبة من قبل الغرب، ضد تأسيس العائلات وضد ثقافة الأمم هي مجال آخر من مجالات التعاون لإيران وأوغندا.

أقرت أوغندا مؤخرًا تشريعات مناهضة للمثليين إلى إدانة دولية واسعة النطاق.

وقعت كينيا وإيران، اليوم الأربعاء، 5 اتفاقيات تعاون في مجالات الاتصال والمعلومات والثروة السمكية، والصحة وتربية الحيوانات والاستثمار.