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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

استقرار الأخضر .. أسعار الدولار اليوم الخميس

الدولار
الدولار

شهدت أسعار العملة الخضراء استقرار نسبي في مستهل تعاملات البنوك، ليحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على أخر مستوياته التي ختم بها تعاملات أمس.

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد

 سعر الدولار اليوم الخميس 13 وليو 2023 

استقر سعر الدولار في البنك المركزي اليوم مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB" عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

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