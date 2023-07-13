بحيرة كندية بمثابة مفتاح لتاريخ البشرية الجيولوجي (شاهد)

بحيرة كراوفورد الكندية، ربما تصبح دليلا على أن البشر بدءوا فصلًا جديدًا في الزمن الجيولوجي وذلك وفقًا لتقرير نشرته “واشنطن بوست” وعرضته قناة “العربية”.

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رواسب بحيرة ذات طبقات دقيقة

وأوضح التقرير أن مجموعة من العلماء، أن أفضل دليل على تأثير البشرية على كوكبنا يمكن العثور عليه في هذه البحيرة الكندية الواقعة في مقاطعة "أونتاريو"، والتي تحتوي على رواسب بحيرة ذات طبقات دقيقة، لتكون سجلًا لألف عام من التاريخ البيئي من صنع الإنسان، وتترك بصمة لا تمحى في السجل الجيولوجي للأرض.

وأكد التقرير أن هذا الإعلان العلمي بمثابة خطوة حاسمة لجهد استمر لسنوات، لتحديد ما إذا كان الناس قد غيروا الكوكب بما يكفي لإطلاق حقبة جديدة في الزمن الجيولوجي، فمنذ عام 2009 قامت هيئة علمية بحصد مجموعة من الأدلة تؤكد أن كيمياء الأرض ومناخها يختلفان بشكل جوهري عن الظروف التي كانت سائدة في آلاف السنين الماضية.

تحديد البقعة الجيولوجية التي حافظت تماما على آثار التحولات الخطيرة التي أحدثها البشر

وتابع التقرير أن الهدف هنا كان تحديد البقعة الجيولوجية التي حافظت تماما على أثار التحولات الخطيرة التي أحدثها البشر وكانت هذه البقعة في البحيرة الكندية.

وأشار التقرير إلى أن العلماء ذكروا أن التفاعلات البشرية مع البيئة قد تكون لها تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة خاصة وأن البشر بمختلف الدول مسؤولون بشكل متساوين عن تحول الكوكب والانبعاثات الكربونية والأضرار البيئية الأخرى.

ونوه العلماء إلى أن الأدلة من بحيرة كراوفورد ومواقع أخرى لا يمكن إنكارها وتظهر بشكل أوضح أو تظهر هناك بشكل أوضح كل عام، مشيرين إلى أنه طالما استمر الناس في إحداث فوضى بيئية فإن عواقب هذه الخيارات ستستمر في الظهور في الأرض.