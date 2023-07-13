القطار الروسي ينهي حياة عامل بسوهاج

شهددتن دائرة قسم أول سوهاج، وفاة عامل في العقد الثاني من العمر إثر اصطدام قطار القاهرة أسوان به، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود محضر محرر من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن ورود إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج بشأن ما تأشر به من سائق القطار الروسي القاهرة / أسوان أثناء مروره دائرة القسم تلاحظ لسائق القطار قيام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، فقام بإطلاق آلة التنبيه عدة مرات، ولم يستجب واصطدم به وتوفي.

نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي

بالفحص تبين أنه يدعى "محمود ع ع ع" 21 سنة عامل ويقيم بناحية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاه، تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي وبسؤال نجل عمومة المتوفي المدعو "حنفي م ع ح" 63 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

بينما تنص المادة 238 من قانون العقوبات ، "أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين".

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

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