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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وصول 27 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا البحري

موانى البحر الاحمر
موانى البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الخميس 2023/7/13  بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 766 شاحنة بضائع  و 31 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع  عامة ومتنوعة، و 391 شاحنة  بضائع و119 سيارة، بينما، شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 375 شاحنة بضائع  و31 سيارة . 

ويستعد ميناء سفاجا البحرى  اليوم لاستقبال السفينة LADY MIRAF وعلى متنها 27 الف طن فحم بترولي اخضر قادمة من اسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم و قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين . 

و يستعد الميناء لمغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، و استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى امل و بوسيدون اكسبريس و القاهرة والحرية1، وغادرت الميناء  السفينتين امل والقاهرة .

 كما يشهد ميناء نويبع  البحرى تداول 1400 طن بضائع  عامة ومتنوعة و 185 شاحنة  بضائع.

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