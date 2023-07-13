وصول 27 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الخميس 2023/7/13 بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 766 شاحنة بضائع و 31 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 391 شاحنة بضائع و119 سيارة، بينما، شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 375 شاحنة بضائع و31 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة LADY MIRAF وعلى متنها 27 الف طن فحم بترولي اخضر قادمة من اسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم و قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين .

و يستعد الميناء لمغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، و استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى امل و بوسيدون اكسبريس و القاهرة والحرية1، وغادرت الميناء السفينتين امل والقاهرة .

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و 185 شاحنة بضائع.