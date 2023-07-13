وصول القوافل العلاجية لـ "حياة كريمة " بقرية المستعمرة بالقصير

تبدأ اليوم الخميس القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بقرية المستعمرة التابعة لمدينة القصير والتى من المقرر أن تستمر لمدة يومين.

وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكشف الطبى على أهالى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير أيضا والتى بدأت بها القوافل أعمالها أول أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنتقل القوافل العلاجية بعد الكشف على أهالى قرية المستعمرة بمدينة القصير إلى قرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو ثم إلى مدينة حلايب يومى 17 و18 يوليو .

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها يومي 19 و20 يوليو الجارى بالكشف الطبى على أهالى قريتى راس حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين

ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومي21 و22 يوليو وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها خلال شهر يوليو الجارى بقرية الأمل برأس غارب، ومنها إلى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير

حيث تم الكشف الطبى على ١٨٠مواطنا خلال القافلة الطبية، ثم قرية المستعمرة التى من المقرر أن تبدأ بها اليوم، وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانا والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

القافلة

القافلة