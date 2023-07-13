وفاة 6 أشخاص جراء أعمال عنف في كينيا

شهدت دولة كينيا، احتجاجات عنيفة بين المواطنين والشرطة، اعتراضًا علي ارتفاع الأسعار و تكلفة المعيشة وزيادة الضرائب، خلال الأوان الأخيرة.

موجة اضطرابات في كينيا

أسفرت موجة الاضطرابات عن وفاة ستة أشخاص على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

استخدمت القوات الأمنية في كينيا، قنابل مسيرة للدموع لتفرقة المحتجون في عدة مناطق داخل الدولة.

وكانت الحكومة في كينيا وعدت مرات، بتخفيض الاسعار ولكن ما حدث غير ذك، حيث رفعت تكلفة أسعار ماتاتو “شكل من أشكال النقل البري”، مرتفعة ، و الوقود مرتفعة ، و الطعام مرتفعة للغاية.

أعرب المواطنين، في تصريحات صحفية، عن حزنهم من استمرار الحكومة في عدم التعاون، قائلين" هذه حكومة مزيفة وعودهم لا تحقق.

قال رايلا أودينجا، زعيم المعارضة، إن كينيا تعيش في أصعب مراحلها، من حيث مجالات الصحة والتعليم والمعيشية.

يلوم الكثيرون السلطات على استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أودينجا، أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المواطنين، مما أصيب الكثيرون وحتى أخي يعالج من إصابات بالرصاص في ساقيه وقد جرحنا لسنا سعداء على الإطلاق لاستخدام القوة من قبل أنا والشرطة.

ناشد زعيم المعارضة، للنظر في القضايا الجارية لأننا مواطنون، أنت توقف الانتخابات ، لسنا سعداء ونؤذي ، نحن نعاني ، نحن لا نقاتل من أجل الحركة الديمقراطية البرتقالية ولكننا نؤذي من منازلنا ، نحن نفعل ليس لدينا دقيق ، ليس لدينا نقود.

لقد أكلت كل المال ونحن نعاني. لا توجد وظائف للشباب "، اشتكى بنسون أوتشينغ ، شقيق لرجل أطلقت عليه الشرطة النار.

بدأ زعيم المعارضة ، رايلا أودينجا ، سلسلة من التجمعات المناهضة للحكومة هذا العام بعد خسارته أمام ويليام روتو في الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي.

ارتفع عدد وفيات "طائفة يوم القيامة" في غابة شاكاهولا الكينية، اليوم السبت، بعد أن عثرت فرق البحث على 22 جثة أخرى ليصل إلى 201 حالة وفاة في واحدة من أسوأ المآسي في البلاد، حسب ما أفادت مسؤولة حكومية إقليمية.

وقالت رودا أونيانشا المسؤولة المحلية للصحفيين في غابة شاكاهولا في جنوب غرب البلاد، حيث تتواصل عمليات البحث: "تمكن فريق أطبائنا الشرعيين من انتشال 22 جثة اليوم، لكننا لم نبلغ بوجود أي ناجين".

وذكرت أن مشتبها به آخر اعتُقل أيضا، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمعتقلين على خلفية حوادث قتل النفس إلى 26 معتقلا.

وتنبش السلطات منذ أيام قبورا ضحلة تتناثر في جميع أنحاء غابة شاكاهولا بحثا عن رفات، وتجوب المنطقة بحثا عن أي ناجين حيث لايزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وأمس الجمعة، اكتُشفت 29 جثة أخرى بينها جثث 12 طفلا عُثر عليهم في قبر واحد.

ورفضت محكمة كينية يوم الأربعاء الإفراج بكفالة عن بول ماكنزي، زعيم كنيسة "غود نيوز إنترناشونال" المتهم بإصدار أوامر لأتباعه بتجويع أطفالهم وأنفسهم حتى الموت كي يدخلوا الجنة قبل قيام الساعة.

مذبحة غابة شاكاهولا

وفي وقت سابق، كان محافظ المنطقة رودا أونيانشا قد صرح أن عمليات البحث سمحت بالعثور على 39 شخصًا على قيد الحياة في منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 325 هكتارًا شملها المسح من قبل المحققين، وأضاف أن 22 شخصا اعتقلوا.

وبدأ تحقيق شامل بشأن مجموعة "غود نيوز إنترناشيونال تشرتش" برئاسة بول ماكينزي نثينغي، الذي قال إن الموت جوعا يرسل الاتباع إلى الله.

أوقف بعدما سلم نفسه للسلطات في 14 أبريل خلال العمليات الأولى للشرطة في الغابة، ويفترض أن يمثل أمام القضاء في 2 مايو.

وسبّب الكشف عما يسمى الآن "مذبحة غابة شاكاهولا" صدمة في كينيا، وأثار دعوات إلى قمع الطوائف في الدولة ذات الغالبية المسيحية.

قال حسن موسى المسؤول في الصليب الأحمر الكيني لفرانس برس إنه تم الابلاغ عن اختفاء 311 شخصا "بينهم 150 قاصرا" في ماليندي.

أوضح أن "هؤلاء هم اشخاص معظمهم من كينيا لكن بينهم مواطنون من تنزانيا ونيجيريا"، مشيرا إلى أن "بعضهم فقدوا منذ سنوات".

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