الموت يُفجع لاعب الأهلي قبل لقاء القمة ويغادر المعسكر

تلقي مروان عطية لاعب الأهلي خبر مفجع صباح اليوم الخميس، وقبل ساعات من لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، الذي يقام مساء اليوم بالدوري المصري.

وتلقي مروان عطية خبر وفاه والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مما دفعه لمغادرو معسكر الفريق لحضور مراسم دفن والده.

وكان مروان عطية أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر في تشكيلته، وضمن القائمة المستدعاة لمباراة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في مباراة القمة 126، والمقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحد والثلاثين لبطولة الدوري المصري.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في

وكان المدير الفني للفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، قد أعلن أمس الأربعاء عن قائمة الأحمر لمباراة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، القندوسي، أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، محمد فخري

خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا

ويخوض الأهلي المباراة تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر منتشيًا بتحقيقه لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حيث يسعى المدرب لاستغلال الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين للفوز في المباراة التي دائمًا ما تحمل حسابات أخرى نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين.

وعلى الجانب الأخر يخوض الزمالك المباراة بقيادة المدير الفني أوسوريو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل إسعاد الجماهير وتعويضهم عن ضياع لقب الدوري هذا الموسم وفقدان فرصة الصعود لدوري أبطال أفريقيا للنسخة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على طريقته المعتادة وهي 4-3-3.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد قنوسي – أليو ديانج أو رامي ربيعة

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا