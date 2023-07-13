نومياد تؤكد: استثمارات تركية جديدة بـ300 مليون دولار فى مصر

كشف متى بشاى، عضو مجلس إدارة جمعية الأتراك المصريين «نومياد» اعتزام شركتين تركيتين ضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 300 مليون دولار.

وقال إن عام 2022 شهد ارتفاع تجارة مصر وتركيا إلى 7.7 مليار دولار وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021.

وأضاف عضو جمعية تومياد، أن الصادرات التركية لمصر سجلت نحو 4.5 مليار دولار خلال 2022، فى حين تجاوزت الصادرات المصرية لتركيا الـ 5 مليارات دولار فى نفس العام.

وقال متى بشاى إن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، سيسهم فى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، ويحقق التكامل الاقتصادى المشترك.

وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة لقادة البلدين خاصة مع سعى تركيا للتقارب مع مصر، لأنها تعلم وتقدر جيدا ثقل مصر فى المنطقة وأهمية وفاعلية الدور المصرى على مستوى كافة الأصعدة والقضايا العربية والدولية.

وأكد بشاى، أن التقارب السياسى بين مصر وتركيا وترفيع العلاقات لمستوى تبادل السفراء سيقابله تقارب اقتصادى ونمو فى التجارة بين البلدين وتركيا تسعى إلى زيادة استثماراتها بالقاهرة، فى ظل الثورة التشريعية والحوافز التى أقرتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وما قامت به الدولة المصرية من بنية تحتية قوية وطرق والتوسع فى تطوير وإقامة الموانئ وهى أحد أهم عوامل جذب المستثمرين لمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار فى مصر.