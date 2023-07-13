لماذا لقب سيدنا علي بن أبي طالب بكرم الله وجهه

سيدنا علي ابن ابي طالب هو من ابن عمي النبي ومن العشرة المبشرين بالجنة وهو زوج ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها ومن كلام العلماء في هذا ما قاله السفاريني في غذاء الألباب: قال الأشياخ: وإنما خص علي رضي الله عنه بقول: كرم الله وجهه، لأنه ما سجد إلى صنم قط. اهـ وعلق على هذا القول الشيخ عطية صقر رحمه الله في فتاوى الأزهر بقوله: هذا ما قيل، وقد يكون السبب غير ذلك، ولا يوجد سند صحيح لما يقال .

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية بعد منعه من تخصيص إطلاق عبارة كرم الله وجهه على علي رضي الله عنه لأن هذا صار شعارا للمبتدعة: ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها: لأنه لم يطلع على عورة أحد أصلاً، ومنها: لأنه لم يسجد لصنم قط . وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة - رضي الله عنهم - علماً أن القول بأي تعليل لا بد له من ذكر طريق الإثبات اهـ .

فهذا حاصل ما وقفنا عليه من أسباب مزعومة لتخصيص رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه العبارة دون غيره من الصحابة.

ذكر ابن إسحاق أنّ عليّاً بن أبي طالب دخل على النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ذات مرّةٍ وهو يُصلّي مع السيّدة خديجة -رضي الله عنها-، فسأله عن ماهيّة تلك العبادة، فبيّن له أنّها من شعائر الدين الذي اصطفاه الله لعباده، وأرسل به رسوله، وعرض عليه الإيمان برسالته؛ بتوحيد الله، والتبرُّؤ من الأصنام، فتردّد علي في القبول، وأراد أن يستشير والده في ذلك، فكَرِه النبيّ انتشار خبر الدعوة قبل أن يُعلنها بنفسه، فخيّر علياً بين الإسلام، أو كتم الأمر وعدم إعلام أحدٍ به.

فبات عليّ ليلته تلك يُفكّر في أمر الدعوة حتى وقع الإيمان في قلبه، فغدا إلى النبيّ -عليه الصلاة والسلام- طالباً منه أن يُعيد عليه ما دعاه إليه أوّل مرّةٍ، فكرّر عليه النبيّ الشهادتَين، والتبرُّؤ من اللات والعُزّى، فأسلم عليّ، ونطق الشهادتَين، وكتمَ إيمانه؛ خشيةً من أبي طالب.

تعددت الأقوال في عمر عليّ -رضي الله عنه- حين أسلم، كما يأتي: حين بلغ من العُمر ثماني سنواتٍ كما نُقِل عن عُروة. قِيل إنّه كان قد بلغ من العمر أربع عشرة سنةً كما روى جرير عن المغيرة. ذكر الحسن بن زيد بن الحسن أنّه كان ابن تسع سنواتٍ حين إسلامِه. ثبت عن ابن عبّاس أنّه كان أوّل الناس إسلاماً؛ حيث كان يكتم إيمانه خوفاً من أبيه، في حين أظهر البعض إسلامه، وأعلنه، كأبي بكر الصدِّيق -رضي الله عنه.