ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم

تشهد البلاد اليوم الخميس، ارتفاع شديد في درجات الحرارة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال طقس الخميس، فقد أكدت الهيئة على أنه سيكون هناك حركة لنشاط الرياح على كافة الأنحاء تصل معدل سرعتها إلى 30 كم/س، كما سيكون هناك ارتفاع لنسبة الرطوبة على أغلب المحافظات.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الخميس سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 35 24

بنها 35 24

دمنهور 34 23

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 23

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 34 17

الطور 35 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 29 24

السلوم 33 22

سيوة 36 21

رأس غارب 39 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 29

شلاتين 36 26

حلايب 35 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 26

أبو سمبل 40 28