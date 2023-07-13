ارتفاع معدلات أداء حملة« ١٠٠ يوم صحة » بالبحر الاحمر

بناء علي تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابته والمتنقلة بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية وقياس معدلات الاداء لحملة ١٠٠ مليون صحة

اشار الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر بارتفاع معدلات الأداء منذ انطلاق حملة١٠٠ مليون صحة يوم الاحد ٢٥ يونيو وحتي الآن حيث وصل العدد بها ل ١٠٥٩٠ منتفع

وأوضح العربي آلية العمل في الحملة بدءا من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من ١٨ عاما فيما فوق

و ادخال بياناته علي النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة

وأوضح ان الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية التي تسعي للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مده زمنية محددة تصل الي ١٠٠ يوم



تقدم الحملة خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الام والجنين ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الامراض المزمنه والاعتلال الكلوي وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الامراض الوراثية وخدمات تنظيم الاسرة والتطعيمات من خلال فرق طبية ثابته في جميع الوحدات الصحية وكذلك تتواجد مراكز الكشف المتنقلة في النادي الاجتماعي وشاطئ العائلات

تاتي الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان

هذا وكانت مديرية الشئون الصحية بالبحر الاحمر قد أعلنت عن فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023 /2024 اعتبارا من غدا الخميس 13/7/2023 الى السبت 22/7/2023

على ان يكون التنسيق على النحو التالي بمدن المحافظة

الغردقه 265 درجة

راس غارب 260 درجة

سفاجا 260 درجة

القصير 260 درجة

مرسى علم 250 درجة

شلاتين 230 درجة

الحملة