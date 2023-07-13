نجم الأهلي يكشف خطة كولر لمواجهة الزمالك في مباراة القمة (فيديو)

استبعد فتحي مبروك، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أن يجازف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بإحداث تغييرات كبيرة في تشكيل الفريق أمام الزمالك، متوقعا أن لا تزيد التغيرات عن 3 لاعبين فقط.

الأهلي يدخل مباراة القمة أمام الزمالك بأريحية كبيرة

وتوقع فتحي مبروك خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن يدخل الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، بأريحية كبيرة بعد حسم الدوري رسميا، لكنه في الوقت ذاته سيسعى للفوز باعتبار المباراة ديربي أمام الغريم التقليدي.

وأشار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى أن حسم الأهلي الدوري قبل 5 مباريات، دليل قوة الشياطين الحمر وأيضا عدم وجود منافسة في الدوري المصري حاليا.

من جانبه، أكد هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة القمة تعتبر بطولة خاصة حتى لو كانت النتيجة ليس لها معنى، بعد حسم الأهلي الدوري مبكرا.

ورأى هشام يكن، أن الزمالك سيسعى للفوز على الأهلي، بهدف رفع المعنويات مجددا قبل الموسم الجديد.

وأردف أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، سيدخل مباراة القمة الأولى له مع الزمالك، بهدف تقديم أوراق اعتماده أمام الجماهير، لا سيما أن الأهلي فاز في 3 بطولات الموسم الجاري. وقاطعه الإعلامي أحمد موسى ضاحكا: «الأهلي خد 5 بطولات.. ديه حقيقة».

وأضاف هشام يكن، أن الزمالك سقط في أخطاء كبيرة بعد تركه لاعبين مؤثرين، مردفا: «الفرقة اتفكت خلال عامين».

