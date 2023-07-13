موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في القمة 126 والقنوات الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر منتشيًا بتحقيقه لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حيث يسعى المدرب لاستغلال الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين للفوز في المباراة التي دائمًا ما تحمل حسابات أخرى نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين.

وعلى الجانب الأخر يخوض الزمالك المباراة بقيادة المدير الفني أوسوريو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل إسعاد الجماهير وتعويضهم عن ضياع لقب الدوري هذا الموسم وفقدان فرصة الصعود لدوري أبطال أفريقيا للنسخة المقبلة.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.