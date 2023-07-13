طبيبة تحذر من المنشطات : تؤثر على القدرة الجنسية وهرمونات الذكورة (فيديو)

قالت الدكتورة شيرين صلاح، أستاذ الطب الشرعى بقصر العينى، إن المنشطات ضارة للغاية ويجب على الجميع الحذر منها.

وأضافت شيرين صلاح ، خلال حوارها ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية "إم بى سى مصر" مساء اليوم، أن تعاطى لاعبى كمال الأجسام المنشطات، يقلل لديهم القدرة الجنسية.

المنشطات تؤثر على الحيوانات المنوية والقدرة على الإنجاب وهرمونات الذكورة

وأشارت أستاذ الطب الشرعى بقصر العينى إلى أن لاعبى كمال الأجسام يعتقدون أن المنشطات مفيدة للعضلات، وهذا الاعتقاد خاطئ تماما، متابعة : "لمنشطات تؤثر على الحيوانات المنوية والقدرة على الإنجاب وهرمونات الذكورة.

ومن جانبه، رصد الدكتور إبراهيم جمال، مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة بنى سويف، مخاطر المنشطات على لاعبي كمال الأجسام داخل صالات الجيم، فى دراسة أجراها لمدة عامين.



وأوضح، إبراهيم جمال خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنه رصد مخاطر المنشطات لمدة عامين على لاعبى كمال الأجسام، مشيرا إلى أن أغلب اللاعبين نفوا فى بداية الدراسة تعاطيهم للمنشطات وكانوا يصرحون بأنهم يحصلون على مكملات غذائية فقط.

وتابع :" من الحاجات المفاجئة التي رصدتها فى الدراسة أن المدربين فى الجيم رغم أنهم ليسوا أطباء يطلبون تحاليل من المتدربين وبعدها المدرب هو من يحدد المنشطات المناسبة"، مؤكدا أنه طبق دراسته على 92 من لاعبي كمال الاجسام نصفهم يتعاطون المنشطات والنصف الآخر لا يتعاطونها.