رمضان السيد يتغنى بـ كولر: من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية

رمضان السيد يتغنى بـ كولر: من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية
تغنى رمضان السيد نجم الأهلي الأسبق، بالمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة غدًا الخميس بين الأهلي والزمالك .
وقال رمضان السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن كولر من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية لأنه حقق العديد من الإنجازات في أول موسم له.
وأضاف:" كولر أجاد في استغلال كافة نجوم الفريق الأحمر وأعاد التوازن بين الصعيد الهجومي والدفاعي كما أن الجميع وصل لأفضل مستوياته في المرحلة الماضية".
وتابع:" أتوقع حصول اللاعبين الأساسيين في الأهلي على راحة في الفترة المقبلة بعد لقاء القمة".
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي غدًا الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.
وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.