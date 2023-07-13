زيزو وشيكابالا يقودان تشكيلة الزمالك المتوقعة لمباراة القمة

إستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك على تشكيلة فريقه الاساسية التي تواجه الأهلي في مباراة القمة المرتقبة مساء اليوم.

ويعتمد أوسوريو في مباراة اليوم على تشكيلته المعتادة دون تغيير في طريقة اللعب بإستثناء عودة حسام عبد المجيد للتشكيلة عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في كأس أمم افريقيا تحت 23 عاماً بالمغرب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

وتضم تشكيلة الزمالك المتوقعة لمباراة القمة كلا من:

حارس المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : محمد أشرف روقا - أحمد فتوح - شيكابالا - أحمد مصطفى زيزو - إبراهيما نداي - سيد نيمار.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.