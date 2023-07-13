تامر أمين عن مباراة القمة: اللي هيتعصّب يبقى معندوش دم (فيديو)

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة المقرر إقامتها مساء غدا الخميس، قائلا: "اللي هيتعصّب بكرة بصراحة يبقى معندوش دم، ومعندوش مبرر ولا منطق في هذا التعصب سواء الجمهور أو اللاعبين"

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء قائلاً: "فقدت كل عناصر متعتها، بعد حسم البطولة، لو كان بيراميدز كسب الأسبوع الماضى، كانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ولّعت، ووقتها كانت هتبقى القمة مباراة حسم الدوري بالنسبة للأهلاوية، وبالنسبة للزملكاوية كانت هتبقى فرصة لإفساد فرحة الأهلي بالتتويج بالدوري".

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحولت إلى مباراة استعراضية

وتابع "شاءت الأقدار إن كل ده ما يحصلش والبطولة تحسم، فبالتالي كأن حد نزع فتيل الإثارة و التعصب من هذه المباراة"، مشيرا إلى أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحولت إلى مباراة استعراضية، وتحصيل حاصل للفريقين.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي تقام الخميس المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري.

طاقم حكام مباراة القمة

وأعلنت لجنة الحكام عن تعيين محمود البنا حكما للساحة ومساعدة كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمود ناجي وعلى تقنية الفيديو أحمد الغندور وأحمد حسام.

القمة 126، التقى الأهلي مع الزمالك في 246 بجميع البطولات حيث فاز المارد الأحمر في 108 مباريات مقابل 58 انتصارا للفارس الأبيض وتعادل الفريقين في 80 مباراة.

مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز



القمة 126، كما التقى الأهلي مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز في 125 مباراة حيث فاز الأهلي بـ48 مباراة مقابل 27 للزمالك وحسم التعادل نتيجة 50 مباراة.

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

ولعب الأهلي أمام الزمالك في كأس مصر 32 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في 16 مباراة، مقابل في 11 انتصارا للفارس الأبيض وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

مواجهات الأهلى والزمالك في كأس السوبر المحلي

وتقابل المارد الأحمر مع الفارس الأبيض في كأس السوبر المحلي في 8 مرات حيث فاز الأهلي في 6 مرات مقابل مرتين للزمالك.

مواجهات الأهلى والزمالك في كأس السلطان حسين

ولعب الأهلي والزمالك في بطولة كأس السلطان حسين 6 مباريات حيث فاز الأهلي في لقاء وحيد، وفاز الزمالك في ثلاث مباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

مواجهات الأهلي والزمالك في دوري منطقة القاهرة

42 مباراة جمعت الأهلي والزمالك في دوري القاهرة، حيث فاز الأهلي في 21 لقاء، بينما فاز الزمالك في 9 مواجهات، والتعادل سيطر على 12 مباراة.

مواجهات الأهلى والزمالك في دورى أبطال أفريقيا

والتقى الأهلي مع الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 9 مباريات، حيث فاز الفريق الأحمر في ست مباريات وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل ولم ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلي بالبطولة الأفريقية عبر تاريخ مباريات الفريقين على المستوى البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

مواجهات الأهلى والزمالك في كأس السوبر الأفريقى



كما التقى الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة فقط وفاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد وكان ذلك في عام 1994 بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.