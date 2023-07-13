ليلاس وليد: الامارات وجهة سياحية عالمية

‎أكدت الإعلامية ليلاس وليد أن النموذج الإماراتي في تنمية قطاع السياحة وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات، يمثل نهجاً جديداً ومتميزاً في بناء استراتيجيات سياحية ذات أثر تنموي مستدام.

‎وقالت: تنطلق أهمية السياحة في رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الخمسين باعتبارها رافداً أساسياً ومستداماً للاقتصاد، وتقوم على تطوير مبادرات مبتكرة للارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية من خلال تعزيز دور التكنولوجيا والحلول الرقمية في القطاع.

‎ونوهت ليلاس على حرص الإمارات على دعم الشراكات والجهود الدولية من أجل قطاع سياحي أكثر تطوراً واستدامةً من خلال تحفيز الابتكار والتحول الرقمي في أنشطة القطاع والاستثمار في دمج الحلول التقنية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الخدمات السياحية.

‎وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط لديها كافة المقومات التي تمكنها من مواكبة التوجه المتزايد نحو رقمنة السياحة وزيادة الابتكارات السياحية، الأمر الذي يمثل قيمة مضافة كبيرة إلى البيئة السياحية الغنية والمتنوعة للمنطقة ويعزز جاذبيتها وتنافسيتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.