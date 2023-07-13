الفرق بين الحرارة المتوقعة والمحسوسة.. الأرصاد تجيب

كشفت الهيئة العامة عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الخميس، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان رسمي عبر حسابها على فيسبوك، إن هناك عدد كبير من الأشخاص يشعرون بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة "المعلنة"، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا،

والسبب يرجع إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى كالأتي.

1- وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

2- يتم قياس درجة حرارة الهواء أيا كان اتجاهه او سرعته في الظل وفتحتات الكشك مصممة لذلك من أسفل لأعلى لدخول الهواء وعدم السماح بمرور شعاع الشمس

3- كما يجب ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

فنجد أن أرضية الحظيرة تحت الكشك تكون حشائش خضراء لامتصاص شعاع الشمس حتى لا يؤثر ارتداده على خزان الترمومتر.

ومن ثم نجد أن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات ، تسجل حرارة الهواء فى حيّز هوائى غير ملائم للقياس ويتاثر بعوامل اخري ، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

كما أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء

فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة .

الأرصاد تحذر

وحذرت الأرصاد من الانتباه الى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة يظهر جليًا خلال هذه الفترة نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا في فصل الصيف