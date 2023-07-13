أحذروا.. غدًا طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الخميس، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد طقس غدًا نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا الخميس:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

والجدير بالذكر أطلق الأرصاد إنذارا بحريا عاجلا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يستمر اضطراب حالة البحر وتنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ (مطروح- بلطيم- الإسكندرية- العلمين- دمياط) ويصل ارتفاع الأمواج 4 أمتار.

كما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، عن موعد انكسار حالة الطقس قائلة إن منخفض الهند الموسمي قد بدأ بالفعل في شهر أبريل الماضي، وموعده السنوي شهري يونيو ويوليو، وله تأثير قوي على شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.