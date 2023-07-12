أستاذ علوم سياسية: التشويش الذهني آفة النخبة المصرية والمصلحة الوطنية (فيديو)

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك قدر كبير من التشويش في ذهن النخبة قبل العامة فيما يتعلق بأسُس السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن النخبة المصرية لديها تشويش حول عدد من المفاهيم الكبرى والحاكمة لمحددات السياسة الخارجية، وعلى رأس هذه المفاهيم مفهوم المصلحة الوطنية.

وأضاف أن المصلحة الوطنية مرتبطة بالوطن ونطاقه الجغرافي، ومصالح مواطنين هذا البلد، مشيرًا إلى أن مفهوم المصلحة الوطنية تعرض لتشويش كبير في مصر منذ الستينيات، حيث اتسع هذا المفهوم لكي يشمل الوطن العربي بكامله، وهذا الأمر محل مراجعة ليس في مصر فقط ولكن في كل الدول العربية.

مراجعة المصلحة الوطنية

ونوه إلى أن التيار الإسلامي أخذ مفهوم المصلحة الوطنية إلى مفهوم أكبر يدور حول الأممية الإسلامية، مشيرًا إلى أن مفهوم المصلحة الوطنية في حاجة إلى اهتمام خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن مفهوم السياسة الخارجية متبلور في عمل الدولة المصرية، وهو خدمة المصلحة الوطنية أولاً، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأمريكي تحول لأسيا مع تصاعد الصين اقتصاديًا، وهذا أثر على تواجد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء.