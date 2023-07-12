الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أستاذ علوم سياسية: التشويش الذهني آفة النخبة المصرية والمصلحة الوطنية (فيديو)

الدكتور محمد كمال،
الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك قدر كبير من التشويش في ذهن النخبة قبل العامة فيما يتعلق بأسُس السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن النخبة المصرية لديها تشويش حول عدد من المفاهيم الكبرى والحاكمة لمحددات السياسة الخارجية، وعلى رأس هذه المفاهيم مفهوم المصلحة الوطنية.

وأضاف أن المصلحة الوطنية مرتبطة بالوطن ونطاقه الجغرافي، ومصالح مواطنين هذا البلد، مشيرًا إلى أن مفهوم المصلحة الوطنية تعرض لتشويش كبير في مصر منذ الستينيات، حيث اتسع هذا المفهوم لكي يشمل الوطن العربي بكامله، وهذا الأمر محل مراجعة ليس  في مصر فقط ولكن في كل الدول العربية.

txt

منظمة المرأة العربية تصدر تقريرًا حول المشاركة السياسية فى المنطقة العربية

txt

انطلاق ورشة عمل منظمة المرأة العربية لتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية

مراجعة المصلحة الوطنية

ونوه إلى أن التيار الإسلامي أخذ مفهوم المصلحة الوطنية إلى مفهوم أكبر يدور حول الأممية الإسلامية، مشيرًا إلى أن مفهوم المصلحة الوطنية في حاجة إلى اهتمام خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن مفهوم السياسة الخارجية متبلور في عمل الدولة المصرية، وهو خدمة المصلحة الوطنية أولاً، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأمريكي تحول لأسيا مع تصاعد الصين اقتصاديًا، وهذا أثر على تواجد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء.

مواد متعلقة

وزير الرياضة:  القيادة السياسية تدعم الابطال الموهوبين فى مختلف الألعاب.

اليقظة السياسية والفرصة الذهبية

تقييم سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة العربية لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية

الهضيبي: "بيان 3 يوليو كان استجابة لمطالب الشعب والقوى السياسية"

رياض المالكي يستعرض آخر التطورات السياسية مع مدير عام الخارجية البريطانية
الجريدة الورقية