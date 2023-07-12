وسيم السيسي: أبيدوس كانت مكان الحج لجميع سكان العالم.. كعبة القدماء (فيديو)

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الناس من جميع أنحاء العالم كانت تحج قديمًا في أبيدوس، مؤكداً أنه كان مخصصًا فرع من النيل للذهاب إلى أبيدوس مباشرة.

وأضاف وسيم السيسي، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم، أن منطقة أبيدوس تقع في جنوب محافظة سوهاج، واسمها بالمصري القديم "أبيجو"، مضيفاً أن اليونان أطلقوا عليها اسم أبيدوس، وكانت عاصمة مصر قبل الأسرات من يموت كان يدفن في أبيدوس، وكانت مساحتها كبيرة قديمًا".

الحج كلمة مصرية قديمة، تعني النور أو الضياء

وتابع وسيم السيسي: "الحج كلمة مصرية قديمة، تعني النور أو الضياء، وكلمة الحجاز تعني المتجه إلى النور والضياء، وكانت كعبة المصري القديم متمثلة في "أوزيريس" في أبيدوس، لذلك كان هذا المكان قِبلة الحجيج في العالم بأكمله".

وأردف: "يوجد معبدان كبيران جدًا في أبيدوس وهما سيتي الأول، والثاني معبد رمسيس الثاني، لذا هذه المنطقة تاريخية حضارية مصرية".