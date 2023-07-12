الألعاب النارية تفقد صبيًا قطعة من رأسه.. فيديو

يواصل صبي صغير القتال من أجل حياته بعد أن أصيب برصاصة في رأسه أثناء مشاهدة الألعاب النارية في جنوب لوس أنجلوس.

وقع الحادث حوالي الساعة 9 مساء، حيث كان الضحية، البالغ من العمر 6 سنوات، يقف خارج مبنى شقته في المبنى، وفقًا لشرطة لوس أنجلوس.

وقال الجيران إن هناك الكثير من الألعاب النارية الصاخبة تنفجر، وكان من الصعب ملاحظة الطلقات النارية في البداية، ولاحظ والدا روبلز أن الصبي قد صدم بشيء يسقط من السماء لكنهما لم يعرفوا ما هو عليه في البداية، ثم ساد الذعر.

وفي حالة من الذعر، وضع أوريلانو الطفل ووالدته في سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات وقرروا التوجه إلى المستشفى، حيث أجري له عملية استئصل فيها جزء من رأسه بسبب الإصابة.

مصدر مجهول

وأفاد أحد الجيران المذهولين: "إن الصبي يبلغ من العمر 6 سنوات"، مضيف: "لم يتمكن حتى من أن يعيش حياته، فقط لأن الناس يريدون اللعب بالبنادق والبدء في إطلاق النار في الهواء".

ليس من الواضح من أين نشأت الرصاصة ولم يحدد المحققون ما إذا كانت رصاصة طائشة أصابت الصبي أو ما إذا كان إطلاق النار متعمدًا.

ومن الواضح أنه كان هناك الكثير من الألعاب النارية، والكثير من الضوضاء، وقال شرطة لوس أنجلوس: "لا نعرف". "نحن نبحث حقًا في هذا لمعرفة ما حدث بالضبط.

ولا يزال الجيران والأحباء في حالة ذهول وتوتر بعد الحادث المروع.