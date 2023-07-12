"المحامين" تتعاقد مع صيدلية لخدمة الأعضاء في المنيا

وافق عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، على التعاقد مع صيدلية المصرية بمحافظة المنيا، الموجودة بجوار البنك الأهلي المصري، وذلك لصرف الأدوية للأمراض المزمنة بنسبة خصم 50% للسادة المحامين.

وعلى السادة محامي المنيا أصحاب الأمراض المزمنة مثل «السكر ـ الضغط» بضرورة التوجه إلى النقابة، وذلك لإدراج البيانات الخاصة بكل منهم، حتى يتمكنوا من الحصول على خطاب شهري موجه من النقابة الفرعية بالمنيا إلى الصيدلية.

وسوف الأستاذ المحامي نصف ثمن الأدوية والنقابة العامة ستتحمل النصف الأخر، ويأتي هذا في إطار حرص الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، على توفير سبل الراحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.

وأشاد محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، بجهود النقيب العام، في خدمة السادة المحامين، والعمل على الإرتقاء بمشروع الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم.

