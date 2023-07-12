التعادل يحسم مباراة الاتحاد والمقاولون العرب في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ90 دقيقة ليكون التعادل حاسمًا للمباراة ويحصل كل منهما على نقطة.

دخل فريق الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: محمد فارس - محمد صالح - مصطفي ابراهيم - أحمد بهاء فهد

الوسط: مورو سالفيو - عبدالغني محمد - ناصر ناصر

الهجوم: محمد محمود - إسلام عبد النعيم – مابولولو

بينما دخل المقاولون المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد الشيمي - أحمد علاء - فاروقا نور الدين - عمر فايد

الوسط: أحمد عاطف «قطة» - أحمد فوزي - جون أوكلي

الهجوم: جوزيف أوشايا - فادي فريد - عمر سافيولا

بهذا التعادل ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 44 ليبقى في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الذي بقي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.