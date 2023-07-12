بايدن يمزح مُجددًا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة وعشرين دقيقة

قال الرئيس الأمريكي، "جوزيف روبينيت بايدن"، ردًا على مدى قُرب انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد انتهاء الأزمة، إن كييف ستلتحق بالحلف بعد ساعة وعشرين دقيقة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، عقد بايدن وزيلينسكي، اليوم، اجتماعا ثنائيا على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس. وخلال جزء وجيز بحضور الإعلام، سأل أحد الصحفيين زيلينسكي عن مدى قرب انتهاء النزاع المسلح مع روسيا ورغبته في رؤية بلاده في "الناتو".

مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي:

وأجاب الرئيس الأمريكي مازحا: "ساعة و20 دقيقة. يا رفاق، أنتم تسألون أسئلة ذات مغزى". وأضاف: "لقد أوضحت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا على المستوى الرسمي أنها ترى مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

بالإضافة إلى ذلك، في نفس الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي -بطريقة مازحة أيضا- إن كييف لا خلاص لها من واشنطن. وقال بايدن لزيلينسكي: "شكرا لك على ما تفعله. أخبار سيئة لك يا سيد زيلينسكي. لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا. شكرا لك".

وتعد الولايات المتحدة حاليا أكبر مانح عسكري واقتصادي لكييف، وقد أوضحت مرارا على المستوى الرسمي، أنها تعتزم دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيغيب عن العشاء مع قادة دول حلف "الناتو" بعد اجتماعهم في قمة فيلنيوس يوم الثلاثاء.

وسافر بايدن يوم الأحد من واشنطن إلى لندن، حيث عقد سلسلة لقاءات مع القيادة البريطانية، كما يُشارك الرئيس الامريكي الآن في قمة حلف شمال الاطلسي في فيلنيوس وسيُلقي "خطابًا هامًا"، ثم سيتجه في زيارة نحو فنلندا.