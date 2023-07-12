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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد جلسة المزاد العلنى لطرح 13 محلًا تجاريًا وصيدليتين بـ حدائق أكتوبر

مدينة حدائق أكتوبر
مدينة حدائق أكتوبر

طرح  جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الأربعاء، 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (25م2 : 101م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.


وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الإثنين الموافق 21/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف “مصطفى”، في بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الإثنين الموافق 21/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

 

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