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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ الألماني ينتظر هاري كين عام لضمه

هاري كين
هاري كين

مازال نادي بايرن ميونخ الألماني متمسك بضم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، ومستعد للانتظار حتى العام المقبل في حال عدم تمكنه من ضم مهاجم توتنهام هذا الصيف.

وقالت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن هاري كين أيضا مستعد للانتظار 12 شهرا كي ينضم إلى بايرن ميونخ المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، حيث يمكن للاعب حينذاك الانضمام لبايرن في صفقة انتقال حر.

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وتوصل هاري كين وبايرن ميونخ إلى اتفاق لكن بايرن عرض 70 مليون يورو في البداية ثم تقدم بعرض ثان قيمته 80 مليون يورو لكن أيا من العرضين لم يلق قبولا من دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام.

ويفكر بايرن ميونخ في البحث عن عناصر بديلة في حال لم ينجح في ضم هاري كين هذا الصيف، منها استعارة جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي أو دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بمهاجم بارز بعد أن أخفقت العناصر الحالية بالفريق في سد الفجوة التي خلفها رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في العام الماضي.

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