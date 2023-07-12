الذكاء الاصطناعي ينتج أغنية كرتون «القناص» بصوت شعبان عبدالرحيم والجمهور"تدمير للطفولة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للمطرب الشعبي الراحل، شعبان عبدالرحيم، وهو يغني أغنية الكرتون الشهيرة «القناص»، بواسطة الذكاء الاصطناعي، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل.

شعبان عبدالرحيم يغني أغنية "القناص"

نشر مقطع فيديو مدته 54 ثانية عبر تطبيق تيك توك، للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، وأضاف منتج الأغنية الكلمات العامية التي تتناسب مع الفنان الشعبي وجاء المقطع الأول من الأغنية كالأتي : «قد لمعت عيناه. انتفضت يمناه، في هدوء الليل وفي وجه السيل وإيييه، قلبه حساس وبيحب الناس، بيبعد عن الراحة ويتحدى في الساحة، يعمل باجتهاد على أهبة الاستعداد».

شعبان عبدالرحيم

رواد السوشيال ميديا في حيرة بسبب الذكاء الاصطناعي

حاز المقطع على تفاعل واسع من قبل المستخدمين، خاصة بعد أداء شعبان عبدالرحيم الأغنية بطريقته التي اشتهر بها في أغانيه، التي اعتمدت على لحن واحد ومتلازمة «إيييه».

وسرعان ما انهالت التعليقات على الفيديو والذي وصل حتي الأن إلى 2 مليون مشاهدة، وانقسم الرواد بين المؤيد والمعارض.

وجاءت التعليقات المعارضه للأغنية كالأتي، " عمري في حياتي ما خفت من الذكاء الصناعي الا دلوقتي"، " هسمع الاغنيه زي الاول ازاااااي"، " طفولتى بتدمر قدام عنيا"، " لا كيف ارجع اسمعها طبيعي الحين"، "دمرتوا الطفولو حرام"، " تدمير الطفوله حرفيا".

بينما جاءت التعليقات المؤيدة للفيديو وعلقت على الأمر بالسخرية كالأتي، " هوا انا الوحيد الي عجبني الاغنيه"، " لا المستحيل مع الذكاء الاصطناعي"، "الذكاء الاصطباحي".

أزمات الذكاء الاصطناعي المتكررة

تسبب الذكاء الاصطناعي في العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، بدايًا مع استخدام صوت أم كلثوم وصولًا لعبدالحليم حافظ واستخدام صوته في أغاني المهرجانات والأمر الذي تسبب في حالة من الغضب للجماهير خاصة أسرة العندليب الأسمر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل عبدالحليم حافظ وهو يعني أغنية «مسا مني ليكوا»، واستخدام صوته في الأغاني الشعبية والمهرجانات بتقنية الذكاء الاصطناعي، والأمر الذي جعل محمد شبانة ابن شقيق الراحل في اللجوء إلى القضاء.

كشف محمد شبانة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم عن غضبه الأسرة من الأمر قائلًا :" من أمن العقاب أساء الأدب، وتقدمت ببلاغات للنائب العام ضد كل من استخدم صوت العندليب بتقنية الذكاء الاصطناعي".

وشدد على ضرورة نيل هؤلاء المخالفين عقابًا رادعًا، مناشدًا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بالتدخل واتخاذ إجراءات ضدهم، وسحب تصريح عصام صاصا.