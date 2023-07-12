أصغرعريس في مصر يكشف كواليس خطبته (فيديو)

قال أصغرعريس في مصر ويدعى عبده عن عروسه منة: "توصلت مع منة لفترة، وتقدمت لها، وتمت الخطوبة، وأول ما اتخطبنا نزلنا صور على موقع التوصل الاجتماعي والدنيا اتقلبت".

وأضاف أصغرعريس في مصر خلال حواره مع الإعلامية “نهال طايل” ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”،، مساء اليوم: "اتقابلنا في حفلة واتعرفنا على بعض وعملنا فيديوهات مع بعضنا والفيديوهات أول لما نزلت عملت تريندات والأيام عدت وبعدين خطبتها".

حبيت افرح المتابعين اللي عندي على الصفحة

وتابع: " بحب في منة طريقة تفكيرها، معلقا “أنا مكنتش هنزل حاجة عن موضوع خطوبتي لكن حبيت افرح المتابعين اللي عندي على الصفحة”.

فاتح بيوت وفيه ناس كتير وشغال معايا فرقة من 25 فرد

وأردف عبده أصغرعريس في مصر: "أنا فاتح بيوت وفيه ناس كتير وشغال معايا فرقة مكونة من 25 فردا".

وتابعت منة أصغر عروس في مصر: "إحنا في 3 ثانوي، ونعرف بعض بقالنا شهر، واتخطبنا بعد شهر.. في الأول كان فيه اعتراض على الموضوع من قبل أهلي لكن بعد ما كلمتهم عنه وافقوا وأقنعتهم".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورًا لخِطبة أطفال تحت السن، التي أثارت جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا.

وجاءت معظم ردود الأفعال من رواد الموقع السوشيال ميديا، اعتراضًا من بعض المستخدمين للتواصل الاجتماعى.

عقوبة زواج القاصرات بالحبس أوالغرامة

زواج القاصرات، ونصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج، أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونًا.