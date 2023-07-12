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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

غانتس يتهم نتنياهو بتمزيق دولة إسرائيل

غانتس ونتنياهو
غانتس ونتنياهو

 أكد رئيس معسكر الدولة المُعارض في إسرائيل، "بيني غانتس"، أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، يلعب بالنار في موضوع تأزيم العلاقات مع "أمريكا"، قائلًا أثناء تعليقه على اختيار مُمثلي لجنة اختيار القضاة في الكنيست الإسرائيلي إن "نتنياهو يخلق هجومًا استراتيجيًا على العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذا لعب بالنار على حساب أمن الإسرائيليين".

 ووفقًا لما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم الأربعاء، أضاف غانتس: " لسوء الحظ، لا يبدو أن أعضاء آخرين في تحالف نتنياهو يتصرفون بمسؤولية.. تحدياتنا الأمنية من بين أعظم التحديات التي عرفناها، على جميع الحدود - القريبة والبعيدة.. الوضع في الشمال حساس، والإرهاب يضرب شوارعنا، وإيران توسع أسلحتها وقدراتها".

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 كما أكد غانتس قائلًا: "ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة، هو رئيس وزراء قرر تمزيق دولة إسرائيل.. مئات الآلاف من الناس يخرجون إلى الشوارع، ونتنياهو يقلل من شأنهم بدلًا من محاولة فهمهم واحتضانهم".

 استراتيجية نتنياهو:

 وتابع "للأسف لا يبدو أن نتنياهو تعلم من الماضي البعيد أو القريب.. ثمن استراتيجية نتنياهو لبقائه السياسي هو تمزيق الشعب والمجتمع من الداخل".

 وأكمل "دولة إسرائيل محتجزة لدى المتطرفين من أمثال بن غفير وسموتريتش".

 وتأتي تصريحات غانتس غداة مواجهات عنيفة بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة احتجاجًا على التعديلات القضائية.

 وتحظى الاحتجاجات في إسرائيل بدعم من الإدارة الأمريكية وسفير واشنطن في تل أبيب، توم نايدس، وهو ما أدى الى توتر بين ائتلاف نتنياهو الذي يقود الحكومة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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