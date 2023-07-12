أمين «البحوث الإسلامية» المساعد يشارك في افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

شارك الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية؛ افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في الدورة الثامنة عشرة، والذي فُتحت أبوابه للجمهور اليوم الأربعاء، ويستمر حتى ٢٦ يوليو من الشهر الجاري.



أشاد رئيس مكتبة الإسكندرية بجناح الأزهر وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر الملموسة في تنظيم العمل بالجناح وأركانه، وتيسير الخدمات المقدمة للمترددين عليه، وانتشار وسائل العرض المرئية داخل الجناح لإبراز جهود الأزهر الشريف لرواد المعرض فى مساعى السلام ومجابهة التطرف والتعريف بأعلام الأزهر وعرض المخطوطات واللوحات النادرة، كما زار قسم ورش العمل والخط العربي وأقسام الجناح المتعددة.



قال الدكتور الهواري؛ إن تواجد الأزهر الشريف بكل قطاعاته في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، يُعد استكمالًا للنجاح الذي حققه جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؛ حيث شهد الأخير تنوعا جذابا وإقبالُا كبيرًا على إصداراته المختلفة ومنها: إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث، والجامع الأزهر، ومركز الترجمة، ومرصد الأزهر، مشيدا بركن الفتوى الذي يضم أعضاء من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة واستفسارات زوار المعرض فيما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وغيرها مما يشغل بال رواد المعرض.

الشيخ سليمان دنيا «شخصية الجناح»



يحتفي جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام بفضيلة الشيخ سليمان دنيا، بعد أن قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اختياره ليكون «شخصية الجناح»، باعتباره أحد قامات الأزهر الشريف وأحد رجاله البارزين.

مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب



تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والأفلام الوثائقية والمسابقات العلمية عبر شاشاته التفاعلية العملاقة، فضلا عن الندوات الثقافية خلال أيام المعرض، سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية.



ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة و إصدارات متنوعة.