نانسي صلاح تعلن خطوبتها| سر إخفائها هوية العريس عن الجماهير

تصدر اسم الفنانة نانسي صلاح مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها خطوبتها دون الكشف عن أي تفاصيل تخص خطيبها في الوقت الحالي.

خطوبة نانسي صلاح

حلت الفنانة نانسي صلاح ضيفة على برنامج «عيش صباحك» مع يوسف التهامي وفانا إمام على «نجوم إف إم»، للتحدث عن أخر أعمالها الفنية القادمة، ولكن الخبر الأهم هو كشفها لخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني.

قالت نانسي صلاح : «الحمد لله، اتخطبت، وإن شاء الله نعرف كل حاجة في وقتها على الفرح، أصل كل ما أقول أتحسد، كل خطوبة تتفركش مش معقول».

نانسي صلاح

نانسي صلاح

نانسي صلاح: بخاف من الحسد

قالت نانسي صلاح بإنها تخاف من الحسد، لذلك قرر عدم أخبار أحد عن هوية خطيبها، خاصة أنها لم تكن التجربة الأولى لها وفسخت أكثر من مرة كان آخرهم المخرج سامح عبد العزيز.

في يناير 2021، أعلنت نانسي صلاح عن خطوبتها من المخرج الشهير سامح عبدالعزيز، وقالت في تصريحات صحفية أن الخطوبة تمت في سرية؛ لأنها ترغب فى أن تكون حياتها الشخصية في كتمان، ولا ترغب الحديث فى الإعلام إلا عن الأعمال التي تقدمها، مشيرة إلى أنها ارتدت الدبلة يوم 18 ديسمبر الماضى.

نانسي صلاح وسامح عبدالعزيز

إلا أن الجماهير تفاجئت بخبر انفصال الثنائي وكتبت نانسي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام : «قسمة ونصيب الحمد لله على كل حال.. نقطة ومن أول السطر»، كما حذفت نانسي صلاح صورها مع سامح عبد العزيز من حسابها الشخصى على منصات التواصل الاجتماعي.

من هي نانسي صلاح

نانسي صلاح هي فنانة شابة خريجة ‏كلية إعلام‏ فى ‏جامعة القاهرة،‏ وشاركت في العديد من المسرحيات من خلال مسرح جامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفنى بالمشاركة فى فيلم "سكر مر"، بتجسيد دور سامية الشقيقة الصغرى للفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

نانسي صلاح

ذاع صيت نانسي من خلال كونها أحد مقدمى برنامج SNL بالعربى، كما برزت مشاركتها خلال الفترة الماضية فى عدد من الأعمال السينمائية والدرامية من بينها فيلم "ماما حامل" بطولة النجمة ليلى علوى، كما شاركت فى فيلم "ساعة شيطان"، بطولة خالد الصاوى، وباسم سمرة، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "ستم" الذي عرض في رمضان 2023.