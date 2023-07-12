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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خالد أبو بكر يلمح لإجراء تغيير وزاري

خالد أبو بكر المستشار
خالد أبو بكر المستشار القانوني لهيئة قناة السويس

 أثار منشور لخالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، ومن مستشاري الحكومة، الجدل بعد أن ألمح فيه بإجراء تغيير وزاري قريب.

 ونشر أبو بكر عبر حسابه على فيسبوك :"رئيس الوزراء القادم لابد أن يمنح صلاحيات أكبر، ويسمح له بتطبيق رؤيته الاستراتيجية، ولا يكون فقط موظف تنفيذي، شكرًا لصاحب الخلق الرفيع الدكتور مصطفى مدبولي".

 وأضاف:"كنت أتمنى أن يقول لنا الدكتور مصطفى مدبولي كم شركة دخلت في مفاوضات لشراء أطروحات الحكومة؟، ولماذا احتجنا كل هذا الوقت لبيع شركات رابحة؟".

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