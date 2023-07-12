خالد أبو بكر يلمح لإجراء تغيير وزاري
أثار منشور لخالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، ومن مستشاري الحكومة، الجدل بعد أن ألمح فيه بإجراء تغيير وزاري قريب.
ونشر أبو بكر عبر حسابه على فيسبوك :"رئيس الوزراء القادم لابد أن يمنح صلاحيات أكبر، ويسمح له بتطبيق رؤيته الاستراتيجية، ولا يكون فقط موظف تنفيذي، شكرًا لصاحب الخلق الرفيع الدكتور مصطفى مدبولي".
وأضاف:"كنت أتمنى أن يقول لنا الدكتور مصطفى مدبولي كم شركة دخلت في مفاوضات لشراء أطروحات الحكومة؟، ولماذا احتجنا كل هذا الوقت لبيع شركات رابحة؟".