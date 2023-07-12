متابعة تطوير مراكز خدمة العملاء بمياه الفيوم

عقدت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعا برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمتابعة تطوير مراكز خدمة العملاء.

جاء ذلك بحضور المهندس رفاعى عثمان رئيس القطاع التجارى، والمهندسة عفاف محمد فكرى مدير عام المشروعات، والمهندس سامح أحمد عبد الحفيظ مدير إدارة التصميمات بقطاع التطوير المؤسسى بالشركة القابضة، والمهندس محمد عزت فوزى مهندس بادارة التصميمات وسارة عاشور مدير إدارة التسويق والمهندسة رحاب محمد عاطف مهندس الإشراف بمشروع إنشاء رافع وخزان مياه كحك. أوضح "النجار" أن تطوير مراكز خدمة العملاء يأتى فى إطار سعى الشركة المستمر للتطوير بكافة قطاعات الشركة وذلك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء على مستوى المحافظة.

مراكز خدمة العملاء تخدم 681 ألف مشترك بالفيوم

وتخدم مراكز خدمة العملاء على مستوى المحافظة عدد 681 الف مشترك، حيث يتم تقديم عدد من الخدمات للمواطنين منها التعاقد لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى وفحص ومعالجة العدادات والتصالح على وصلة خلسة وتركيب عداد بدل تالف او فاقد.

الجدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز خدمة العملاء بمركز سنورس ، طاميه ، ابشواى، واطسا حيث تمت أعمال الرفع المساحى ووضع تصور كامل لتطوير مراكز خدمة العملاء. وفي سياق آخر أوضح النجار أن الشركة قامت بعمل خطوات سريعة لتطوير منظومة التشغيل والصيانة والتوسع فى تطبيق المنهجيات الحديثة للحد من الفاقد والسيطرة عليه من خلال تقسيم الشبكات إلى مناطق متعددة المداخل والمخارج " DMZ " وهو ما يساهم فى التحكم فى الفاقد والمراقبة الدائمة للشبكات وتركيب منظومة قياس تساعد على مراقبة الضغوط بصفة مستمرة، علاوة على التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع وتكثيف وزيادة عدد لجان الخلسة للحد من التعدى على الشبكات . وأضاف النجار، ان الإدارة العامة للمياه غير المحاسب عليها بقطاع التخطيط بالشركة قد أنتهت من تنفيذ ودراسة منطقة 1 DMZ شملت قرى (مطرطارس - وبيهمو - والإعلام – والكعابى) حيث انخفضت نسبة الفاقد التجارى والفزيائى من ٤٢ ٪ إلى ٢١٪ وذلك من خلال عدةإجراءات وخطط تتضمن العمل على محاورعديدة، منها تركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج المنطقة ، والكشف عن التسريبات بأجهزة الكشف الحديثة ، وتغيير عدادات المياه المعطلة، وتقنين التوصيلات الخلسة كما تم البدء فى منطقة DMZ2 والتى تضم قرى (سنرو- والشيخ فضل) حيث تتم أعمال قياس مداخل ومخارج المنطقة لحساب الفاقد داخل المنطقة بالتوازى مع أعمال المسح الميداني التجارى بالمنطقه. أشار رئيس الشركة، إلى أهمية تحديد كميات المياه المنتجة من كافة المحطات وكذلك كمية المياه المباعة وتحديد نسب الفاقد من خلال التعاون بين كافة القطاعات المعنية مناشدا المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وسرعة الإبلاغ عن حالات التعدى على خطوط مياه الشرب بهدف رى الأراضي الزراعية وكذلك الإبلاغ عن اى تسريبات بخطوط مياه الشرب . وأفاد المهندس محمود سيد عبد الدايم مديرعام الإدارة العامة للمياه غير المحاسب عليها، أن الدراسة أسفرت عن استبدال واصلاح عدد 1265 عداد معطل ، الكشف عن عدد 1005 وصلة مياه خلسة بالتعاون مع القطاع التجارى من خلال أعمال المسح الميدانى ، حيث تم تقنيين أوضاع عدد 475 توصيلة خلسة وجارى تقنيين وضع باقى التوصيلات الخلسة التى تم رصدها ، بالإضافة إلى ضبط عدد 8 وصلات لرى الأراضى الزراعية بالقرى المذكورة . جدير بالذكر بأنه تم فى وقت سابق تقسيم الشبكات الى مناطق DMAs "معزولة صغيره" يسهل من خلالها حساب نسب الفاقدالفيزيائي والتجارى حيث تم تركيب عدادات على مداخل ومخارج قرى (دمشقين واللاهون وهوارة عدلان وقحافة ومعصرة عرفه ودسيا ومناشى الخطيب).