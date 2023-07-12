الأرصاد تكشف دراجات الحرارة لـ5 أيام مقبلة

يسود طقس حتى الاثنين المقبل معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

ووفق هيئة الأرصاد فأن درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل تكون كالآتي:

درجات الحرارة الخميس 13 يوليو:

-القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

-السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

-جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

-شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

-جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

درجات الحرارة الجمعة 14 يوليو:

-القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

-السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

-جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

درجات الحرارة السبت 15 يوليو:

-القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

-السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

-جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

-شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

-جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

درجات الحرارة الأحد 16 يوليو:

-القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

-السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

درجات الحرارة الإثنين 17 يوليو:

-القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

-السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

-جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

-شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

-جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة