القبض على المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهي في البساتين

تمكنت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم بقتل صاحب مقهى طعنا بسكين فى صدره بسبب خلافات بينهما بمنطقة البساتين.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثورعلى جثة صاحب مقهي إثر إصابته بطعنة نافذة فى الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يعمل سائق توك توك، وفى يوم الواقعة كان يسير بمركبته أمام المقهى وأصطدم بترابيزة تستخدم فى إحراق الفحم، مما تسبب فى نشوب مشادة كلامية مع صاحب المقهى الذى يحمل جنسية إحدى دول افريقيا.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة ، قام على اثرها المتهم باخراج سكين وطعن المجنى عليه فى صدره ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق